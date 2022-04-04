Intel запускает новую технологию Intel Blockscale для энергоэффективного хэширования блокчейна

Сегодня корпорация Intel объявила подробности о своей новой микросхеме Intel Blockscale ASIC. Основанная на многолетних исследованиях и разработках Intel, эта специализированная интегральная схема (ASIC) предоставит клиентам энергоэффективное хеширование для сетей консенсуса с доказательством работы. Требования к вычислительным ресурсам для блокчейнов, использующих механизмы консенсуса с доказательством работы, растут быстрыми темпами из-за их отказоустойчивости и способности масштабироваться без ущерба для децентрализации. Этот растущий пул вычислительной мощности требует огромного количества энергии, что требует новых вычислительных технологий, которые могут обеспечить необходимую мощность более энергоэффективным способом, а также быть достаточно прочными, чтобы смягчить долгосрочные проблемы с электронными отходами.

Для алгоритмов проверки работоспособности, совместимых с системами на базе ASIC и хешированием SHA-256, Intel Blockscale ASIC обеспечит энергоэффективность и вычислительную мощность, необходимые для достижения масштабируемости и устойчивости. А учитывая характер кремния, лежащего в основе этой технологии, Intel сможет поставлять ее в больших объемах, не ставя под угрозу поставки новых ЦП или ГП.

Что включает в себя Intel Blockscale ASIC:

  • Выделенный процессор ASIC с алгоритмом безопасного хеширования-256 (SHA-256).
  • Скорость хэширования до 580 GH/s и энергоэффективность до 26 J/TH.
  • Встроенные возможности измерения температуры и напряжения.
  • Поддержка до 256 интегральных схем на цепочку.
  • Справочная конструкция оборудования и программный стек, чтобы ускорить разработку систем для клиентов.
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