Intel запускает новую технологию Intel Blockscale для энергоэффективного хэширования блокчейна

Сегодня корпорация Intel объявила подробности о своей новой микросхеме Intel Blockscale ASIC. Основанная на многолетних исследованиях и разработках Intel, эта специализированная интегральная схема (ASIC) предоставит клиентам энергоэффективное хеширование для сетей консенсуса с доказательством работы. Требования к вычислительным ресурсам для блокчейнов, использующих механизмы консенсуса с доказательством работы, растут быстрыми темпами из-за их отказоустойчивости и способности масштабироваться без ущерба для децентрализации. Этот растущий пул вычислительной мощности требует огромного количества энергии, что требует новых вычислительных технологий, которые могут обеспечить необходимую мощность более энергоэффективным способом, а также быть достаточно прочными, чтобы смягчить долгосрочные проблемы с электронными отходами.

Для алгоритмов проверки работоспособности, совместимых с системами на базе ASIC и хешированием SHA-256, Intel Blockscale ASIC обеспечит энергоэффективность и вычислительную мощность, необходимые для достижения масштабируемости и устойчивости. А учитывая характер кремния, лежащего в основе этой технологии, Intel сможет поставлять ее в больших объемах, не ставя под угрозу поставки новых ЦП или ГП.

Что включает в себя Intel Blockscale ASIC: