Intel запускает проект Circuit Breaker…

Проект Circuit Breaker дополнит существующую открытую программу Intel Bug Bounty, которая вознаграждает исследователей за первоначальные обнаруженные уязвимости в любых продуктах и технологиях подходящих брендов. Эта программа помогает Intel выявлять, устранять и раскрывать уязвимости. В 2021 году 97 из 113 обнаруженных уязвимостей были зарегистрированы в рамках программы Intel Bug Bounty. Как показала программа Intel Security-First Pledge, компания вкладывает значительные средства в управление уязвимостями и наступательные исследования в области безопасности для постоянного совершенствования своих продуктов.