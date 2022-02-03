Intel запускает проект Circuit Breaker

Intel расширяет свою программу Bug Bounty с помощью Project Circuit Breaker, объединяя сообщество элитных хакеров для поиска ошибок в прошивках, гипервизорах, графических процессорах, наборах микросхем и многом другом. Project Circuit Breaker расширяет и углубляет существующую открытую программу Intel Bug Bounty, проводя целевые ограниченные по времени мероприятия на определенных новых платформах и технологиях, предоставляя обучение и создавая возможности для более практического сотрудничества с инженерами Intel.

Проект Circuit Breaker дополнит существующую открытую программу Intel Bug Bounty, которая вознаграждает исследователей за первоначальные обнаруженные уязвимости в любых продуктах и ​​технологиях подходящих брендов. Эта программа помогает Intel выявлять, устранять и раскрывать уязвимости. В 2021 году 97 из 113 обнаруженных уязвимостей были зарегистрированы в рамках программы Intel Bug Bounty. Как показала программа Intel Security-First Pledge, компания вкладывает значительные средства в управление уязвимостями и наступательные исследования в области безопасности для постоянного совершенствования своих продуктов.