Интеллектуальная камера EZVIZ с искусственным интеллектом

EZVIZ - это домашняя интеллектуальная камера с искусственным интеллектом которая поможет вам следить за домашними животными или безопасностью вашего дома, когда вас нет дома. Камера EZVIZ записывает видео в формате 2К.

Поскольку конфиденциальность и личная защита являются первоочередными задачами, EZVIZ разработала регулируемую крышку объектива для корпуса C6. Как шоры на лошади, эта крышка частично блокирует обзор, поэтому пользователи могут размещать камеру в любом месте, где это необходимо, при этом блокируя личные области. Это увеличивает гибкость установки, обеспечивая при этом полную производительность мониторинга и обнаружения.

Встроенный искусственный интеллект позволяет камере фиксировать и отслеживать движущийся объект при обнаружении, предоставляя возможность сохранить момент, который в противном случае был бы упущен.