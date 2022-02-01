Интеллектуальная камера EZVIZ с искусственным интеллектом

Поскольку конфиденциальность и личная защита являются первоочередными задачами, EZVIZ разработала регулируемую крышку объектива для корпуса C6. Как шоры на лошади, эта крышка частично блокирует обзор, поэтому пользователи могут размещать камеру в любом месте, где это необходимо, при этом блокируя личные области. Это увеличивает гибкость установки, обеспечивая при этом полную производительность мониторинга и обнаружения.
Встроенный искусственный интеллект позволяет камере фиксировать и отслеживать движущийся объект при обнаружении, предоставляя возможность сохранить момент, который в противном случае был бы упущен.