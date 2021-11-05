Интеллектуальная тормозная система Brembo может оказывать давление на каждое колесо индивидуально

Итальянский производитель высококачественных тормозов Brembo объявил в октябре о своем плане выпустить Sensify, тормозную систему с искусственным интеллектом, которая обещает как «удовольствие от вождения, так и полную безопасность». Контроль тяги и устойчивости, он заменяет гидравлическое управление электронным для гибкости конструкции для более точного управления.

Внедрение ИИ в транспортные средства не новость, поскольку алгоритмы в различной степени управляют плейлистами, картами, системой помощи водителю и даже «автономным вождением». Однако тормозных систем на основе искусственного интеллекта достаточно, чтобы удивить, как именно они будут работать, или повышать безопасность пока неизвестно.

Brembo также заявляет, что ее система будет работать в течение всего срока службы автомобиля, поскольку она удаляет тормозную жидкость путем добавления электромеханического управления, имеет более низкие затраты на техническое обслуживание, меньший расход диска и более низкий нулевой крутящий момент сопротивления. В электрическом или гибридном транспортном средстве лучший контроль рекуперативного торможения может помочь уменьшить расход батареи.