Интеллектуальная тормозная система Brembo может оказывать давление на каждое колесо индивидуально

Итальянский производитель высококачественных тормозов Brembo объявил в октябре о своем плане выпустить Sensify, тормозную систему с искусственным интеллектом, которая обещает как «удовольствие от вождения, так и полную безопасность». Контроль тяги и устойчивости, он заменяет гидравлическое управление электронным для гибкости конструкции для более точного управления.

Внедрение ИИ в транспортные средства не новость, поскольку алгоритмы в различной степени управляют плейлистами, картами, системой помощи водителю и даже «автономным вождением». Однако тормозных систем на основе искусственного интеллекта достаточно, чтобы удивить, как именно они будут работать, или повышать безопасность пока неизвестно.

Brembo также заявляет, что ее система будет работать в течение всего срока службы автомобиля, поскольку она удаляет тормозную жидкость путем добавления электромеханического управления, имеет более низкие затраты на техническое обслуживание, меньший расход диска и более низкий нулевой крутящий момент сопротивления. В электрическом или гибридном транспортном средстве лучший контроль рекуперативного торможения может помочь уменьшить расход батареи.
Комментарии и отзывы Brembo
Foxconn представила сразу три автомобиля…
Foxconn представила сразу три автомобиляТайваньская компания Foxconn, которую в мире знают как крупнейшего сборщика техники компании Apple, предс…
Honda демонстрирует планы по созданию самолета eVTOL…
Honda демонстрирует планы по созданию самолета eVTOLHonda объявила о своих планах по созданию электрического самолета с вертикальным взлетом и посадкой (eVTO…
Samsung запустила новую рекламную кампанию совместно c Натал…
Samsung запустила новую рекламную кампанию совместно c НаталSamsung и бренд-амбассадор Galaxy в Росcии Наталья Водянова запустили рекламную кампанию для складного см…
Hyundai Motor создаст собственные микрочипы для автомобилей…
Hyundai Motor создаст собственные микрочипы для автомобилейРанее на этой неделе главный операционный директор Hyundai Motor сообщил, что компания планирует разработ…
Запущен новый Fiat 500 RED…
Запущен новый Fiat 500 REDFiat объединился с благотворительной организацией (RED) и запускает несколько специальных версий своего F…
Chevy Beast направляется на выставку SEMA…
Chevy Beast направляется на выставку SEMAВыставка SEMA стартовала в Лас-Вегасе, на нее будут представлены одни из самых крутых автомобилей, которы…
AirPods Pro неожиданно получили апгрейд кейса…
AirPods Pro неожиданно получили апгрейд кейсаMagSafe — не новая функция, но эта запатентованная технология магнитной зарядки, впервые появившаяся на M…
Porsche 356 и Project 356 World Rally Tour отправляются в Ан…
Porsche 356 и Project 356 World Rally Tour отправляются в АнPorsche 356 - одна из самых знаковых моделей, выпущенных Porsche, и теперь Рене Бринкерхофф готовится к ф…
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor