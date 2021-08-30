Инвестиции в ИИ составят 85 млрд в год

Американские аналитики, которые занимаются изучением рынка современных технологий, официально заявили, что в обозримом будущем на развитие искусственного интеллекта будет расходоваться около 85 млрд долларов. Данная сумма необходима крупным производителям, чтобы разработать различные системы, которые позволят нивелировать необходимость в работе человека. Например, уже на текущий момент имеются технологии искусственного интеллекта, которые умеют программировать на базовом уровне не хуже обычного человека. При определенных затратах данную технологию вполне можно развить до более высокого уровня, чтобы системы искусственного интеллекта могла программировать даже на более высоком уровне, чем базовый. Это позволит существенно сократить расходы на множество процессов, включая зарплату штатным программистам, которые отвечают за разработку сайтов, приложений, систем защиты и так далее.

Более того, система искусственного интеллекта на текущий момент активно работает при множестве вычислений, а также при разработке автономного вождения. Некоторым крупным компаниям гораздо выгоднее вложить средства в разработку искусственного интеллекта, который будет создавать автомобили и системы для них, чем вкладывать ресурсы в наемных сотрудников, которые в любой момент могут перейти в другую компанию или вовсе уволиться. Так что инвестиции в данную сферу постепенно будут активно расти и увеличиваться.