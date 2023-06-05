Инвесторы Apple против создания AR-шлема

Популярность ChatGPT вызывает тревогу среди гигантов технологической индустрии, и Google, вероятно, активно работает над созданием своего аналога, чтобы не остаться позади и потерять бизнес. Apple, с другой стороны, планирует представить свою AR-гарнитуру на конференции WWDC 2023, которая состоится уже сегодня, но согласно последнему отчёту инсайдеров, инвесторы считают, что искусственный интеллект имеет большую важность, чем гарнитура с ценой в 3000 долларов. Кроме того, ожидается, что Apple в этом году отправит в релиз только 100 000 единиц гарнитуры, так что даже с учётом внушительной наценки получить приличную прибыль из этого сегмента у компании не получится. Популярный аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо написал в своих социальных сетях, что инвесторы проявляют больший интерес к усилиям Apple по созданию конкурента ChatGPT, тогда как новый шлем дополненной реальности они активно игнорируют как таковой.

Аналитик утверждает, что в течение следующих нескольких лет AR-гарнитура Apple не принесёт значительного дохода компании. Более того, на данном этапе даже сама Apple, вероятно, понимает, что устройство с предполагаемой ценой в 3000 долларов не будет настолько популярным, чтобы приносить внушительный доход и каким-либо образом менять ситуацию на рынке. Если же говорить о разработке конкурента ChatGPT — вопрос очень сложный.Ведь даже если Apple создаст то, чего ожидают инвесторы, никто до сих пор не понимает, как это будет приносить деньги инвесторам. OpenAI, компания, стоящая за ChatGPT, понесла убытки в размере 540 миллионов долларов в 2022 году — хотя это самая популярная функция на базе ИИ в мире.