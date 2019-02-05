Инвесторы выводят деньги из AMD

Некоторое время компанию AMD назвали лучшей для инвестиций — производитель процессоров в ближайшем будущем точно покажет стабильный рост и принесет прибыль потенциальным инвесторам. Вот только инвесторы думаю совершенно иначе и выводят деньги из этой компании. Арабские инвесторы уже вывели громадную долю своих акций и планируют ввести их в других отрасли и компании. По данным аналитиков, компания AMD хотя и показывает рост, но назвать его ошеломительным нельзя, а значит и резкого скачка прибыли ожидать не стоит. Инвесторам такое положение дел не очень нравится, они же хотят получить прибыль гораздо быстрее, а не смотреть на конкуренцию AMD и Intel. Вот и решили они вывести свои средства, чтобы заняться другими делами.