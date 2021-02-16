Инженерный образец AMD Ryzen 7 PRO 5750G разогнали и протестировали на частоте 4,8 ГГц

Инженерный образец Ryzen 7 PRO 5750G был обнаружен в Китае. Его получили OEM-производители для тестов.

Изначально, инженерный образец Ryzen 7 PRO 5750G был разогнан до частоты 4,89 ГГц при напряжении 1,5 В, но работал он не стабильно. Было принято решение снизить до стабильной частоты 4,8 ГГц при напряжении 1,47 В. Процессор смог набрать 660 баллов в одноядерном тесте CPU-Z и 6898 баллов в многоядерном, приравнивая его к Ryzen 7 5800X с 663 и 6766 баллами соответственно.

Несмотря на то, что это всего лишь инженерный образец, оригинальный камень должен обеспечить аналогичную производительность на идентичной частоте.

Комментарии и отзывы AMD Ryzen 7 PRO 5750G
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