Инженерный образец Intel Core i9-13900 на 20% быстрее Alder Lake

По мере приближения запуска новых процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения появляется все больше и больше информации о них. Новые тесты инженерного образца i9-13900 показывают, что процессор демонстрирует впечатляющий прирост многопоточной производительности, благодаря добавлению восьми дополнительных ядер E.

Intel Core i9-13900 оснащен 8 ядрами Performance и колоссальными 16 ядрами Efficient, что вдвое больше, чем у его предшественника, i9-12900. Другими заметными отличиями являются новая микроархитектура P-ядер под кодовым названием Raptor Cove и увеличенный объем кэш-памяти L2 и L3. Инженерный образец был протестирован на материнской плате Z690 текущего поколения и работал на частоте 3,8 ГГц. В бенчмарках, i9-13900 в среднем на 20% быстрее процессора i9-12900K.

В ближайшее время появится еще больше тестов и информации касаемо новых процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения.