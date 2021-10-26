Iron Harvest Complete Edition официально выходит на Xbox и PlayStation

Iron Harvest - это стратегическая игра в реальном времени (RTS), действие которой происходит в альтернативной реальности в 1920 году, сразу после окончания Великой войны. Игра позволяет вам управлять гигантскими машинами в стиле дизельпанк, сочетая эпические одиночные кампании и кооперативные кампании, а также сражения с интенсивными боевыми действиями на поле боя для фанатов многопользовательской игры. Iron Harvest - это классическая стратегия в реальном времени, которую так ждали фанаты. Традиции сталкиваются с научно-техническим прогрессом, в то время как Европа все еще восстанавливается после жестоких сражений мировой войны.