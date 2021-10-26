Iron Harvest Complete Edition официально выходит на Xbox и PlayStation

Сегодня Iron Harvest Complete Edition вышла на платформах Xbox и PlayStation, предлагая консольным геймерам шанс насладиться меха-стратегической видеоигрой Iron Harvest в режиме реального времени, которая была выпущена на ПК еще в сентябре 2020 года. Iron Harvest Complete Edition включает в себя Rusviet Revolution и Operation Eagle Addon, открывающие доступ ко всем новым приключениям в альтернативной реальности.

Iron Harvest - это стратегическая игра в реальном времени (RTS), действие которой происходит в альтернативной реальности в 1920 году, сразу после окончания Великой войны. Игра позволяет вам управлять гигантскими машинами в стиле дизельпанк, сочетая эпические одиночные кампании и кооперативные кампании, а также сражения с интенсивными боевыми действиями на поле боя для фанатов многопользовательской игры. Iron Harvest - это классическая стратегия в реальном времени, которую так ждали фанаты. Традиции сталкиваются с научно-техническим прогрессом, в то время как Европа все еще восстанавливается после жестоких сражений мировой войны.
Комментарии и отзывы Iron Harvest Complete Edition
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