IronGlass представили кинообъектив Helios 40-2 85mm T1.6 MKII

Компания IronGlass пополнила ассортимент объективов моделью Helios 40-2 85mm T1.6 MKII, в основе которой лежит популярный объектив Helios 40-2 85mm F/1.5. Он выпускался в СССР в 1950-х годах с креплением М42. Что до новинки, то она может похвастаться характеристиками оригинального стекла Helios и качественным корпусом, предназначенным для киносъемки, внутренней системой фокусировки, совместимостью с компендиумами Matte Box, регулируемыми креплениями PL/EF из нержавеющей стали, углом поворота кольца фокусировки 300 градусов, улучшенным близким фокусом, маркировкой T и черно-белыми вариантами расцветками.