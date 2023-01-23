Искусственный интеллект нарисовал стильные корпусы для ПК

В последнее время технологии на основе искусственного интеллекта используют очень активно — это позволяет решать множество задач, с которыми человеку справиться либо тяжело, либо просто долго. Например, искусственный интеллект может написать за вас реферат или эссе, нарисовать картину и многое другое. Соответственно, энтузиасты, которые занимаются моддингом компьютеров и сборкой уникальных компьютерных корпусов тоже решили прибегнуть к услугам машины, дав команду Midjourney AI создать эскизы необычных компьютерных корпусов. И система выдала достаточно приличные варианты — они выглядят необычно, очень привлекательно и стильно, плюс все они уникальны, что позволит производителям легко использовать эскизы для создания полноценных чертежей.

Созданные искусственным интеллектом эскизы, конечно, слегка деформированы и не отвечают точным геометрическим формам, которые необходимы производителю, но они предоставляют общий образ, цветовую гамму и элементы декора. Дальше производителю нужно лишь передать это дизайнерам, которые на основе уже готовой идеи просто создадут модель для производства отдельных компонентов корпуса. Это крайне интересный подход, потому что в теории его можно использовать в массе других направлений — материнские платы, видеокарты, планки оперативной памяти и даже системы охлаждений можно разрабатывать аналогичным методом. Все они будут отличаться от того, что уже есть на рынке, что очень важно на самом деле.