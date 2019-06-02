Искусственный интеллект создал картину...

Искусственный интеллект неумолимо развивается, во многих сферах превысив возможности человека. И вот на днях, компания Microsoft в Музее русского импрессионизма представила картину, написанную нейросетью по мотивам песни группы «Альянс» «На заре». В основе алгоритма заложены принципы синергии живописи и музыки, описанные известным абстракционистом Василием Кандинским. Другими словами, электронный разум попытался представить, как бы выглядела картина художника, написанная на песню, которую он никогда не слышал.

Используя машинное обучение Azure ML Services и другие инструменты в облаке Microsoft, эксперты компании Awara IT, обучили нейросетевую модель на основе работ Кандинского и музыкальных произведений, которые его вдохновили. Проанализировав материал, нейросеть освоила принципы создания Кандинским форм, цвета и композиции и реализовала их в представленной картине.

В итоге, гости вечера разделились на два практически равных по численности лагеря: одни были уверены, что совсем скоро мы будем ходить на выставки картин, написанные компьютером, другие уверяли, что искусственный разум не может создавать что-то новое, а лишь компилирует знания людей, и, соответственно, все искусство в этом случае заключено лишь в слове «искусственный».

«Произведение становится явлением искусства не столько в момент создания, сколько в момент восприятия автором и, конечно, публикой. Генеративно-состязательные нейросети созданы подобным образом – две сети конкурируют между собой – одна, опираясь на свой запас образцов, создает новые образы, а вторая их оценивает. Такой метод используется для решения разнообразных задач, но именно пример искусства оказался самым наглядным. Картина позволяет не только лучше понять, как работают современные методы ИИ, но и приблизиться к осмыслению самого процесса творчества», – уверен директор по перспективным технологиям Microsoft в России Владислав Шершульский.«Искусство – это, прежде всего, вдохновение и эмоции создателя, и искусственный интеллект, лишенный этого, не способен творить в полной мере. Искусство с большой буквы доступно лишь человеку, а машина же может обеспечить лишь видимость процесса творения, действуя без наития по четким алгоритмам», - высказал свою точку зрения вокалист группы «Альянс».Стоит также отметить, что показанная работа относится к жанру абстракционизма, который далеко не все люди вообще относят к искусству. Не стоит больших трудов хаотично размазать краски по холсту, пускай ИИ попробует вначале создать что-то стоящее в «высоких» жанрах, а уже потом будем его оценивать. Ну а пока получился отличный алгоритм для светомузыки.Автор: Артем Костенко