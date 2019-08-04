Испытания беспилотного разведчика под названием V-Bat

Что до создателей V-Bat из Martin UAV, то они возможностей устройства не скрывают. Утверждается, что тейл ситтер развивает скорость до 166 км/ч на высоте до 4,5 км. Время его автономной работы составляет 8 часов. Также беспилотник может перевозить небольшие грузы весом до 3,5 кг. Однако, пожалуй, самое удобное в разработке то, что для взлета и приземления V-Bat необходимо крохотное пространство площадью не более 2,7 квадратных метра. Причём точность при посадке БПЛА впечатляет — в ходе одного из испытаний меткий беспилотник сумел сесть в кузов движущегося автомобиля.Испытания прошли на транспортном корабле USNS Spearhead. Правда, подробными результатами тестирования военные всё-таки решили не делиться с общественностью. Оно и понятно, разработка-то армейская — так что посмотреть на принцип действия устройства можно лишь на старых видео, одно из которых представлено выше. Об актуальных испытаниях известно то, что служащие довольны и подумывают взять разработку Martin UAV на вооружение, поскольку достойных конкурентов у V-Bat немного. Беспилотники пройдут ряд углубленных испытаний после чего — примерно к 2020 году — армия сделает выбор. Важно отметить, что беспилотник V-Bat ограниченно используется службами США в борьбе с наркотрафиком с 2016 года. Но в случае успешной «сдачи экзаменов» сфера его применения будет значительно расширена.