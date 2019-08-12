Испытания первой в стране многоразовой ракеты

Компания анонсировала проект ракеты RLV-T6. Будущую модель высотой 14 метров, по заявлению разработчиков, можно будет запускать более 100 раз в год. Link Space — первая частная китайская компания, добившаяся подобных успехов в аэрокосмической сфере. Свою первую ракету ZQ-1 с небольшим спутником для государственной телерадиовещательной компании China Media Group она запустила в октябре 2018 года.В ходе тестового запуска ракета RLV-T5 длиной 8,1 метра взлетела на высоту 300 метров, после чего через 50 секунд совершила мягкую посадку с точностью до 7 сантиметров, — сообщается в пресс-релизе компании. Модель не только может использоваться многократно, но и обладает другими достоинствами — низкой стоимостью тестовых запусков и возможностью быстро повторять циклы подготовки и запуска. Во время испытаний были также протестированы несколько ключевых для многоразовых ракет технологий, включая новую систему зажигания и технологию параллельного соединения нескольких двигателей.