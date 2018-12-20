Исследователи США и Китая разработали электрические повязки с автономным питанием

Ученым давно известно , что электричество может ускорить заживление ран кожи, но необходимая мощность обычно привязывает пациентов к электротерапевтическим аппаратам.

Исследователи в США и Китае недавно разработали электрические повязки с автономным питанием, которые обещают быть такими же легкими, как и обычные перевязочные материалы. Повязки включают крошечные электроды, работающие от наногенераторов, намотанные на тело. Все, что вам нужно сделать, это дышать - движение вашей грудной клетки активирует наногенераторы, посылая импульсы низкой интенсивности в область раны. Импульсы также производят дополнительные биохимические материалы, которые способствуют росту тканей. Результаты были впечатляющими в лабораторных тестах. Раны на грызунах, для лечения которых потребовалось почти две недели, потребовали всего три дня с электрической повязкой.