Исследователи из США ускорили 3D-печать в 100 раз

Исследователи из Мичиганского университета, США ускорили традиционную 3D-печать в 100 раз. Они использовали пару источников света, чтобы контролировать, где смола затвердевает, а где остается в жидком состоянии. Помимо ускорения процесса печати, управляемый светом метод также позволяет создавать более сложные формы и узоры в процессе 3D-печати.

Типичный традиционный метод 3D-печати производит «3D-структуры путем последовательного добавления тонких слоев материала». Этот вид технологии аддитивного материала прост в эксплуатации, однако отнимает много времени.

Контроль затвердевания смолы обеспечивает более быстрый поток смолы и возможность вытягивать смолу из чана. Эти шаги значительно ускоряют процесс 3D-печати, до 100 раз! Новый метод также приводит к более высокой структурной целостности по сравнению с традиционным процессом наслоения смолы, который имеет внутреннюю структурную слабость из-за потенциальных зазоров между слоями. Университет уже подал заявку на получение необходимых патентов и находится в процессе доведения технологии до широких масс.