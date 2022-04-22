Исследователи побили мировой рекорд по связи с квантовым шифрованием

Исследователи в Пекине установили новый мировой рекорд квантовой защищенной прямой связи (QSDC) в 102,2 км, побив предыдущий показатель в 18 км. Скорость передачи была чрезвычайно низкой — 0,54 бита в секунду, но все же достаточной для шифрования текстовых сообщений и телефонных звонков на расстоянии 30 км, пишет руководитель исследования Лонг Гуйлу. Работа может в конечном итоге привести к защищенной от взлома связи, поскольку любая попытка прослушивания квантовой линии может быть мгновенно обнаружена.

QSDC использует принцип запутывания для защиты сетей. Квантовая физика утверждает, что запутанные частицы связаны между собой, поэтому, если вы измените свойство одной из них, измерив ее, мгновенно изменится и другая, что делает взлом невозможным. Теоретически частицы остаются связанными, даже если расстояние между ними составляет световые годы, поэтому такие системы должны работать на больших расстояниях. Та же исследовательская группа установила предыдущий рекорд по оптоволокну и разработала «новый дизайн физической системы с новым протоколом» для достижения большего расстояния. Они упростили его, исключив «сложную подсистему активной компенсации», использовавшуюся в предыдущей модели. Это обеспечивает сверхнизкую частоту квантовых битовых ошибок (QBER) и долговременную устойчивость к внешним шумам.
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