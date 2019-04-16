Исследователям удалось создать искусственное трехмерное сердце

Исследователям из Тель-Авивского университета удалось успешно напечатать первое в мире трехмерное сердце, которое использует клетки и биологические материалы пациента.

Медицинский прорыв, который был опубликован сегодня в Advanced Science, позволил создать целое сердце с клетками, кровеносными сосудами, желудочками и камерами - заметное улучшение по сравнению с предыдущими попытками, когда печатались только простые ткани без сосудов. Процесс создания сердца начался с биопсии жировой ткани, взятой у пациентов. Клеточный материал из тканей использовали в качестве «чернил» для задания на печать. Это позволило исследователям создавать сложные модели тканей, включая участки сердца и в конечном итоге, целое сердце. Следует отметить, что сердце не очень большое - оно размером с сердце кролика. Но технология, которая сделала это возможным, может в конечном итоге привести к производству органа человеческого размера. В настоящее время сердца могут только сокращаться, но исследователи планируют культивировать сердца, напечатанные на 3D-принтере, и функционировать как настоящее сердце.