Истинная технология беспроводной зарядки Energous WattUp

Несомненно, беспроводная зарядка удобна, поскольку устраняет необходимость подключения шнура к телефону. Компания Energous утверждает, что ее технология позволяет заряжать телефон по беспроводной связи в пределах 5 метров от передатчика со скоростью до 20 Вт без любого физического контакта.

Компания объявила, что вступила в сотрудничество с Vivo для изучения использования технологии беспроводной зарядки 2.0 WattUp. Эта система использует радиочастоту (RF) для пополнения батарей, работающих на разных устройствах. В случае успеха Vivo может стать первым производителем смартфонов, который сможет похвастаться этим истинным видом беспроводной зарядки.