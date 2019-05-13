Из Windows XP в Windows 10: Microsoft вернёт PowerToys

Пакет утилит PowerToys был выпущен для Windows 95 и Windows XP, но в более новых версиях он не работает. Сейчас Microsoft хочет снова добавить их, на этот раз в Windows 10.

Набор PowerToys добавлял в систему новые функции и открывал больше настроек, позволяя сделать Windows максимально удобным для своего использования. Согласно репозиторию GitHub, первой утилитой для Windows 10 будет Maximize to new desktop (MTND). С помощью этого инструмента пользователи смогут перенести окно на виртуальный рабочий стол нажатием одной кнопки.

Вторая функция — руководство по сочетанию клавиш Windows, которое можно вызвать, удерживая нажатой клавишу Windows дольше секунды. Утилита покажет все сочетания, доступные в системе.

Также Microsoft рассматривает множество других инструментов для разработки, которые в настоящее время включают: Полный оконный менеджер Замена Win+R Улучшенный Alt+Tab, включая интеграцию с вкладкой браузера и поиск запущенных приложений Контроль батареи ноутбука Переименование командного файла Быстрое переключение разрешения в панели задач Лаунчер с поддержкой CMD, PowerShell или Bash из Проводника Первыми двумя утилитами можно будет воспользоваться уже этим летом.