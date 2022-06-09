Из-за ошибки Microsoft обновиться до Windows 11 могут все

Microsoft выпустила окончательную версию своего следующего большого обновления Windows 11 (22H2) для тестировщиков Release Preview во вторник и случайно сделала его доступным для ПК, которые официально не поддерживаются. Получилось довольно странно. Пользователи социальных сетей и форума Reddit быстро заметили ошибку: сотни инсайдеров Windows смогли обновить свои машины с Windows 10 на более старых процессорах до новой версии операционной системы. Microsoft предъявляет строгие минимальные требования к оборудованию для Windows 11, оставляя позади миллионы ПК, поэтому ошибка еще раз подчеркнет противоречивую политику компании в отношении обновлений.

Для Windows 11 официально требуются процессоры Intel 8-го поколения Coffee Lake или Zen 2 и выше, за очень немногими исключениями. Хотя есть простые способы установить Windows 11 на неподдерживаемые процессоры, Microsoft даже не позволяет инсайдерам Windows официально устанавливать бета-версии операционной системы на неподдерживаемые ПК, поэтому этот ошибочный выпуск довольно необычен. Microsoft знает об ошибке и заявляет, что проводит расследование. «Это ошибка, и наша команда занимается ее расследованием», — говорится в официальном аккаунте Windows Insider в социальных сетях. Если вам удалось установить Windows 11 на неподдерживаемый ПК и вы ожидали только обновления Release Preview для Windows 10, вы должны иметь возможность откатить неожиданное обновление в разделе настроек Windows 11.
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