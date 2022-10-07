Из-за падения спроса на чипы AMD TSMC потеряет 1,1 миллиарда долларов

Появились весьма интересные новости относительно грядущих кварталов, которые могут оказаться для TSMC просто катастрофой. Стоит отметить, что TSMC довольно активно производит процессоры для самых разных компаний, но львиную долю закупает Apple и AMD. Вот только недавно появились данные аналитиков, что у AMD будет заметное снижение поставок процессоров для ПК, что негативно скажется на заказах, которые были отправлены в TSMC. Логично, что если AMD продаёт меньше процессоров и готова снижать общий объём производства, то прибыль у производителя чипов сильно упадёт. Правда, ранее никто не понимал, насколько сильно она упадёт — аналитики говорят, что прибыль TSMC снизится на шокирующие отметки, которые никому даже и не снились.

Аналитики уверяют, что из-за падения общих объёмов производства компания AMD снизит прибыль TSMC на 1,1 миллиард долларов в год — это просто безумие по меркам современного рынка. Это больше 20% от общей прибыли производителя чипов, так что удар будет весьма ощутимым. Конечно, компания смогла бы перекрыть недостающие доходы за счёт других покупателей, но получится ли это — некоторые заказы AMD были нацелены на новейшие технологические процессы, которые другим компаниям пока что просто не нужны. Получается, что заводы будут простаивать и не приносить прибыль, которую прогнозировали представители компании. Интересно как это в итоге повлияет на стоимость продукции на рынке, особенно с учётом возможного дефицита.