Из-за проблем с прошивкой Ryzen 5 7600X теряет несколько ядер

Можно с уверенностью сказать, что у компании AMD в последнее время наблюдаются заметные проблемы с качеством своей продукции. Сначала пользователи жаловались на слишком большое энергопотребление новых видеокарт, потом оказалось, что из-за проблем с испарительной камерой эти видеокарты перегреваются и непригодны к использованию, а теперь энтузиасты обнаружили, что прошивка буквально убивает ядра в процессоре Ryzen 5 7600X. Специалисты отметили, что прошивка AGESA ComboAM5PI 1.0.0.4 для новых процессоров компании способна отключать некоторые производительные ядра нового процессора, благодаря чему чип теряет внушительную долю производительности. Безусловно, это начальная модель в линейке, но всё равно ситуация не очень приятная.

Специалисты считают, что проблема прошивки Ryzen 5 7600X в том, что компания не проводит достаточно детальные тесты и не уделяет должного внимания контролю качества. В результате на рынок попадают продукты, которые не протестированы настолько, насколько должны быть протестированы современные решения перед отправкой в продажу. Безусловно, проблема с Ryzen 5 7600X не настолько широкая, чтобы пользователи бежали в магазин и меняли чипы на новые, но это всё равно очень неприятно. Когда покупаешь процессор за такие деньги, то хочешь чтобы он как минимум работал так, как должен, а не думать о прошивках, возможных трудностях и прочих неприятных моментах. Странно, что AMD этого не понимает и не работает в этом направлении.