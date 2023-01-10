Из-за проблем с прошивкой Ryzen 5 7600X теряет несколько ядер

Можно с уверенностью сказать, что у компании AMD в последнее время наблюдаются заметные проблемы с качеством своей продукции. Сначала пользователи жаловались на слишком большое энергопотребление новых видеокарт, потом оказалось, что из-за проблем с испарительной камерой эти видеокарты перегреваются и непригодны к использованию, а теперь энтузиасты обнаружили, что прошивка буквально убивает ядра в процессоре Ryzen 5 7600X. Специалисты отметили, что прошивка AGESA ComboAM5PI 1.0.0.4 для новых процессоров компании способна отключать некоторые производительные ядра нового процессора, благодаря чему чип теряет внушительную долю производительности. Безусловно, это начальная модель в линейке, но всё равно ситуация не очень приятная.

Специалисты считают, что проблема прошивки Ryzen 5 7600X в том, что компания не проводит достаточно детальные тесты и не уделяет должного внимания контролю качества. В результате на рынок попадают продукты, которые не протестированы настолько, насколько должны быть протестированы современные решения перед отправкой в продажу. Безусловно, проблема с Ryzen 5 7600X не настолько широкая, чтобы пользователи бежали в магазин и меняли чипы на новые, но это всё равно очень неприятно. Когда покупаешь процессор за такие деньги, то хочешь чтобы он как минимум работал так, как должен, а не думать о прошивках, возможных трудностях и прочих неприятных моментах. Странно, что AMD этого не понимает и не работает в этом направлении.
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр…
Ранее мы проводили изучение процессора AMD Ryzen 5 7600X и как анонсировали ранее сегодня в центре вниман…
Intel Core i5-13400 показался в бенчмарке…
Сегодня в сети появились бенчмарки процессора Intel Core i5-13400, благодаря которым можно примерно поним…
Mediatek представила процессор Dimensity 8200…
Безусловно, на современном рынке мобильных процессоров явным лидером выступает компания Qualcomm, которая…
TSMC освоила 3 нанометра…
В последнее время много производителей смартфонов и не только делают упор на то, что чипы в их устройства…
Intel готовит новые процессоры без индекса К…
Многие пользователи с нетерпением ждали новых процессоров Intel Core i9-13900KS, которые должны предостав…
Intel отправила новое поколение процессоров в продажу…
Сегодня компания Intel официально отправила в продажу свои новые процессоры Core i9-13900K, Core i7-13700…
Материнские платы на Intel B760 представят 3 января…
Почти всегда на момент запуска процессоров нового поколения пользователи жалуются на то, что материнские …
Intel готовит к релизу Core i3-13100…
Буквально недавно компания Intel официально представила новое поколение своих процессоров, которые, как о…
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor