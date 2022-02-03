Издатель Subway Surfers запускает игру MetroLand эксклюзивно в Huawei AppGallery

Игровой процесс проходит в нескольких городах и включает в себя семь различных областей, которые открываются по мере продвижения. Он призван проиллюстрировать оживленную современную городскую жизнь с акцентом на импульс, скорость и волнение. Вы можете играть за одного из многих персонажей, предлагаемых игрой, в их стремлении восстать против корпорации MegaCorp. Это новое дополнение к AppGallery от Huawei должно привлечь новых пользователей и поклонников данного жанра. Он также предложит более широкий выбор игр, доступных на платформе для существующих пользователей.