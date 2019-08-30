Изменения временной задержки в Fortnite Turbo Building

Epic Games недавно отложила последующие размещения в Turbo Build с 0,05 до 0,15 секунд. Изменение вступило в силу с обновлением Fortnite v10.20 , и не многим это понравилось. И даже Fortnite профи , как ниндзя и Daequan выразили свое неудовольствие на изменения.Epic Games говорит, что «Rapid Turbo Building предлагает игрокам с низким пингом непропорциональные способы», когда речь идет о броске и взятии стен.

Epic Games также сослался на случайное размещение предметов, создание спама и непропорциональные преимущества защиты для защитников в качестве других причин. Задержка может показаться не такой уж большой проблемой, но в ситуациях с высокими ставками жизненно необходима способность быстро построить стену.

Теперь Epic Games откатила задержку турбостроения и предоставила информацию об этом в блоге . Задержка турбостроения теперь вернулась к 0,05 секундам, поэтому игроки Fortnite должны чувствовать себя как дома. Но между разрушением структуры и построением другой в том же месте будет задержка в 0,15 секунды. А когда два игрока пытаются сделать это одновременно, будет случайным образом определено, чья структура предоставлена.