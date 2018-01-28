JEDEC пересматривает доступ к опубликованным стандартам и документам

JEDEC Solid State Technology Association, мировой лидер в разработке стандартов для индустрии микроэлектроники, сегодня объявила о том, что начнет взимать плату за пользователей, не получающих доступ к скачиванию, к небольшому количеству опубликованных стандартов, а также к выбранным файлам модулей памяти (также известный как Gerber Files) на этой неделе.Совет директоров принял это решение, чтобы предоставить дополнительную членство в компаниях-членах JEDEC, которые инвестируют значительные ресурсы для участия в разработке стандартов, которые приносят пользу всей отрасли. Большинство опубликованных материалов на веб-сайте JEDEC останутся бесплатными для всех.