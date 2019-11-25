Ядро ​​Linux 5.4 официально доступна

2019-11-25, Автор - Ramil; Продукт - Linux 5.4; [120]
Linux 5.4 предлагает множество функций, улучшенную безопасность и обновленные драйвера. Он поддерживает формат файлов Microsoft exFAT. Добавлена блокировка ядра (Kernel Lockdown), которая ограничивает доступ определенных программ к ядру системы.

Ядро имеет поддержку процессоров Intel Tiger Lake, Intel Lightning Mountain SoC, Qualcomm Snapdragon 855 SoC, а также улучшенное управление памятью приложения Android. Linux 5.4 получил новую функцию проверки безопасности целостности файлов fs-verity и новая функция клонирования устройства в реальном времени dm-clone.

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