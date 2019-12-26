Ядро Linux 5.6 будет иметь поддержку USB4

Ядро Linux 5.6 будет выпущено в стабильной версии в середине марта 2020 года. Работа над USB4 идет с октября прошлого года, было выпущено 22 патча, было создано около 4000 строк нового кода. USB4 будет основан на Thunderbolt.

В четвертой версии USB будут представлены всесторонние улучшения. С помощью двухпроводного кабеля максимальная скорость будет достигать 40 Гбит/с. USB4 также будут работать с устройствами Thunderbolt 3.

USB4 позволит распределять пропускную способность. Первые устройства USB4 появятся в конце 2020 года и в 2021 году. USB4, скорее всего, появятся на смартфонах раньше, чем на ноутбуках и настольных ПК.