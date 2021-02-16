Jaguar Land Rover планируют выпускать электрокары

Производитель автомобилей из Великобритании Jaguar Land Rover, принадлежащий индийскому гиганту Tata Motors, планирует выпускать электрокары. Кроме того, заводы на которых происходит производство будут переделаны под выпуск электрокаров. Было объявлено, что электрификации на трех британских заводах компании будет протекать беспрепятственно, и по мере продвижения процесса не будет остановок заводов, а рабочие места сохранятся.

По плану, культовые модели Jaguar и Rover будут перестроены. Land Rover выпустит свою первую из шести электрических моделей с 2024 года.
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