Яндекс представил свой первый смартфон с голосовым помощником «Алиса»

5 декабря Яндекс официально презентовала свой первый смартфон «ЯндексТелефон». Главной особенностью новинки является интегрированный в него на аппаратном уровне голосовой помощник «Алиса». Производитель заявляет, что это первый смартфон, в котором голосовой помощник «Алиса» «живет в устройстве, а не в приложении»,

«ЯндексТелефон» имеет LCD-экран на 5,65 дюймов с IPS-матрицей разрешением 1080×2160 точек, оперативную память в 4 ГБ, восьмиядерный процессор Snapdragon 630 и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ. Смартфон будет иметь двойную основную камеру на 16МП, фронтальную на 5 МП и работать на операционной системе Android 8.1.

Продажи стартуют 6 декабря в магазинах Яндекса по цене 17 990 рублей.