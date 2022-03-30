Japan Display представила технологию, которая продлевает срок службы батареи умных часов

Japan Display заявила, что планирует начать производство новых компонентов для дисплеев, которые, по ее словам, могут значительно снизить энергопотребление и продлить срок службы батареи смарт-часов и другой электроники. Производитель небольших дисплеев, используемых в смартфонах, автомобилях и других продуктах, ведет обсуждения с несколькими клиентами и планирует начать массовое производство с 2024 года .

Japan Display заявляет, что ее новая объединительная плата потребляет на 40 процентов меньше энергии, чем обычные компоненты, а также улучшает разрешение экрана, что делает ее пригодной для устройств виртуальной реальности. Компания ожидает, что новый дисплейный компонент будет приносить 50 миллиардов йен годового объема продаж в течение пяти лет.
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