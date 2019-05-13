Япония провела испытания сверхскоростного поезда Alfa-X

2019-05-13, Автор - Anna; Продукт - Alfa-X; [62]
Пуля нового поколения Японии, Alfa-X, прошла испытания. Поезд, который будет построен Kawasaki Heavy Industries и Hitachi, способен развивать максимальную скорость 400 км/ч, что обещает сделать его его самым быстрым коммерческим пассажирским поездом в мире. Но ожидается, что перевозить пассажиров он будет со скоростью 360 км/ч, когда он официально встанет на рельсы в 2030 году. Прежде чем это произойдет поезд должен пройти годы испытаний, совершая ночные рейсы между городами Аомори и Сендай.

Alfa-X оснащен аэродинамическим 22-метровым носом, который разработан, чтобы минимизировать давление и уменьшить количество шума, который создает поезд. Он оборудован установленными на крыше воздушными тормозами и магнитными пластинами на нижней части для снижения скорости. Состав из 10 вагонов будет оснащен высокотехнологичными амортизаторами, предотвращающими раскачивание состава, особенно во время землетрясений.

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