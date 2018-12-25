Япония считает, что смартфоны портят зрение студентов

Зрение японских студентов ухудшается, и правительство страны считает, что виноваты смартфоны.

Недавнее исследование, проведенное Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, показало, что число учащихся со зрением ниже стандартного 1,0 балла, находится на рекордно высоком уровне - 25,3%. Правительство приписывает эту тенденцию увеличению времени, затрачиваемого на смартфоны и мобильные игры. По словам исследователя рынка Newzoo, в Японии огромны игровые возможности для смартфонов: страна является третьим по величине игровым рынком в мире, и значительная часть этих игроков играет в мобильные игры (41 процент мужчин и 32 процента женщин). Япония не единственная страна, которая пытается предпринять меры. Ранее в этом году Китай, крупнейший в мире игровой рынок, пригрозил принять реальные меры для защиты зрения детей, включая регулирование количества онлайн-игр и новых выпусков, а также ограничение игрового времени.