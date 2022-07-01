Японский профессор подал в суд на Intel

С концепцией, созданной Иида, дизайн повлиял на снижение энергопотребления чипов и уменьшил область реализации, что сделало его важной частью сегодняшних разработок Intel. Конкретным нарушением, за которое подает в суд Иида, является серия чипов Altera Stratix II FPGA, в которых использовались ALM и которые были запущены в 2004 году. В то время Altera и Xilinx были двумя крупнейшими производителями FPGA. Затем Intel приобрела Altera в 2015 году, а AMD приобрела Xilinix за 54 миллиарда долларов в 2022 году. Altera использовала этот дизайн в других продуктах, включая технологии Stratix III, Stratix IV, Stratix V и Stratix 10. Компания также использовала микросхемы FPGA в своих линейках Arria и Cyclone. После того, как Intel купила Altera, проекты продолжали производиться и продаваться под теми же названиями продуктов. Наряду с этими конструкциями в чипах Agilex предыдущей компании Altera использовались ALM.