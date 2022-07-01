Японский профессор подал в суд на Intel

Японский профессор Масахиро Иида подает в суд на Intel за нарушение патентных прав (патент США № 6 812 737), как сообщает издание Law Street Media. Юридические документы обвиняют Intel в производстве, использовании и продаже чипов Field Programmable Gate Array (FPGA) и System-on-Chip (SoC), которые в настоящее время используют адаптивные логические модули (ALM). Это судебное дело имеет важное значение, поскольку Иида владел патентом на конструкции с 2004 по 2014 год, пока в следующем году Intel не приобрела компанию Altera за 16,7 миллиарда долларов.

С концепцией, созданной Иида, дизайн повлиял на снижение энергопотребления чипов и уменьшил область реализации, что сделало его важной частью сегодняшних разработок Intel. Конкретным нарушением, за которое подает в суд Иида, является серия чипов Altera Stratix II FPGA, в которых использовались ALM и которые были запущены в 2004 году. В то время Altera и Xilinx были двумя крупнейшими производителями FPGA. Затем Intel приобрела Altera в 2015 году, а AMD приобрела Xilinix за 54 миллиарда долларов в 2022 году. Altera использовала этот дизайн в других продуктах, включая технологии Stratix III, Stratix IV, Stratix V и Stratix 10. Компания также использовала микросхемы FPGA в своих линейках Arria и Cyclone. После того, как Intel купила Altera, проекты продолжали производиться и продаваться под теми же названиями продуктов. Наряду с этими конструкциями в чипах Agilex предыдущей компании Altera использовались ALM.