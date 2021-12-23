Jeep Wrangler получит несколько доработок в 2022 году

Компания Jeep объявила о новинках Wrangler 2022 года. Модели Rubicon, которые используют 3,6-литровый двигатель V-6 с восьмиступенчатой ​​автоматической или шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, получат новое передаточное число 4,88. Передаточное число осей составляет 100: 1. Модели Sahara и Rubicon имеют стандартный дистанционный бесключевой доступ.

Та же технология бесключевого доступа не является обязательной для других моделей Technology Group. Sahara и Rubicon стандартно поставляются с аудиосистемой премиум-класса с 8,4-дюймовым сенсорным экраном. Модели Sport и Sport S имеют семидюймовый сенсорный экран. Электрифицированная Sahara 4xe оснащена синими буксировочными крюками в стандартной комплектации, а на колеса всех моделей 4xe добавлен синий принт. High Altitude 4xe имеет 20-дюймовые колеса с новым дизайном, а в наружные зеркала заднего вида встроены поворотники. Новый цвет 2022 года под названием Silver Zenith заменяет цвет Billet Silver.
Комментарии и отзывы Jeep Wrangler
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