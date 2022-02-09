Jeep представил электрический внедорожный скутер Razor RX200

Все больше и больше авторитетных автопроизводителей выходят на рынок электрических самокатов. В сотрудничестве с Razor компания Jeep анонсировала электрический внедорожный скутер Jeep Razor RX200 с подходящим названием, который, не сильно отличается от уже доступного Razor RX200, который в настоящее время продается на Amazon за 318 долларов США. Предлагаемый скутер оснащен довольно мощным электродвигателем мощностью 200 Вт, который сможет разогнать электросамокат до максимальной скорости комфортных 12 миль в час. Согласно официальной спецификации, максимальный вес водителя для этого скутера, ограничен всего 154 фунтами, что может быть проблемой для многих взрослых водителей.

Аккумулятор емкостью 200 Вт/ч обеспечивает около 40 минут езды, а общий вес этого электрического внедорожного скутера составляет чуть менее 40 фунтов. Благодаря 8-дюймовым широким шинам, на скутере можно проезжать по пересеченной местности и бездорожью.

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