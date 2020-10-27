К 2025 Google откажется от пластика

В задней части Pixel 5 используется 100% переработанный алюминий. Другие продукты Google, в которых используются переработанные материалы, включают Nest Audio, Nest Mini и Nest Thermostat. Google начал сокращать использование пластика в упаковке с 2016 года. Для пользователей технических продуктов, таких как мы, это признак того, что комплектация розничной упаковки без адаптера принимают более экологичный оборот.
Компания Google обязалась сделать упаковку своей продукции на 100% без пластика к 2025 году, а 50% материалов, используемых в аппаратной продукции, будут из переработанных или возобновляемых источников. Ранее поисковой гигант планировал делать это к 2022 году.