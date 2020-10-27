К 2025 Google откажется от пластика

Компания Google обязалась сделать упаковку своей продукции на 100% без пластика к 2025 году, а 50% материалов, используемых в аппаратной продукции, будут из переработанных или возобновляемых источников. Ранее поисковой гигант планировал делать это к 2022 году.

В задней части Pixel 5 используется 100% переработанный алюминий. Другие продукты Google, в которых используются переработанные материалы, включают Nest Audio, Nest Mini и Nest Thermostat. Google начал сокращать использование пластика в упаковке с 2016 года. Для пользователей технических продуктов, таких как мы, это признак того, что комплектация розничной упаковки без адаптера принимают более экологичный оборот.