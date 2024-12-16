К запуску готовится новый стандарт HDMI 2.2

Специалисты из компании HDMI Forum, ответственной за стандарт HDMI, вчера официально объявили, что на пресс-конференции, которая намечена на 6 января, некоммерческая организация представит миру свою новую спецификацию, которая откроет дверь в мир широкого диапазона более высоких разрешений и частоты обновления мониторов и телевизоров. Скорее всего, по данным информационного издания VideoCardz, речь идёт о стандарте HDMI 2.2, который обсуждали на протяжении длительного времени на просторах интернета. Это подтверждается и намёками в письме HDMI Forum — в нём говорится, что представитель организации обсудит на мероприятии вопрос лицензирования версии 2.2 спецификации HDMI.

Здесь хотелось бы напомнить, что стандарт HDMI 2.1, вышедший в 2017 году, поддерживает пропускную способность до 48 Гбит/сек, частоту обновления до 120 Гц (с переменным значением) и разрешение вплоть до 10240×4320. VideoCardz предполагает, что новая спецификация может обеспечить ещё более высокие разрешения и, что самое важное, куда более высокую частоту обновления матрицы. Кроме того, упоминание нового кабеля в официальном обращении организации — это напоминание, что, как и в случае с USB Type-C, не все HDMI-кабели одинаковы. Компания, скорее всего, не станет менять сам разъём, дабы сохранить обратную совместимость, так что старые кабели, скорее всего, можно будет использовать с новой спецификацией. Но у новых кабелей будет больше возможностей и функций.