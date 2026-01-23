Консоли следующего поколения могут выйти в 2030 году

С учётом того, что поколение PlayStation 5 и Xbox Series X|S было представлено целых шесть лет назад, многие ждут первых подробностей о следующем поколении консолей, которое ожидается в 2027–2028 годах. Однако производители сталкиваются с крайне сложными условиями — текущая экономическая ситуация и резкий рост цен на оперативную память создают серьёзные трудности при подготовке PlayStation 6 и следующей Xbox. Хотя ни Sony, ни Microsoft прямо не комментировали ситуацию, которая, по прогнозам, будет оставаться непростой как минимум несколько лет, это, вероятно, серьёзно повлияет на их планы по следующему поколению. Известный аналитик даже ожидает, что релиз PlayStation 6 может быть отложен относительно ожидаемого окна 2027–2028 годов.

По его прогнозу, Sony делает ставку на продление жизненного цикла текущего поколения консолей — компания будет активно поддерживать PlayStation 5, а PlayStation 6, вероятно, задержится дольше, чем многие ожидали. Хотя о возможной задержке следующего поколения консолей мы слышали и ранее, прогноз эксперта придаёт этому предположению дополнительный вес. При этом более длительная задержка до 2029–2030 годов или даже позже создала бы необычную ситуацию для индустрии, так как обычно таких перерывов между поколениями производители ранее никогда не делали. Впрочем, если ситуация с оперативной памятью не решится, гигантам рынка придётся действовать, исходя из сложившейся ситуации с доступным железом.
