Кабель для зарядки High Six в форме брелка

Даже с технологией увеличения времени автономной работы, внедренной в новейшие телефоны, мы можем попасть в ловушку, особенно когда нам больше всего нужны наши мобильные устройства. Одним из решений является зарядный кабель High Six в форме брелка, обеспечивающий удобство переноски резервного зарядного кабеля на случай, если сядет аккумулятор. High Six обеспечивает соединения USB-C , Lightning, micro USB и USB-A и доступен в трех стильных цветах: черном, серебристом и розовом золоте.

Это прямой преемник High Five. Новый дизайн намного меньше, чем High Five. Теперь в нем есть магниты для удержания адаптеров, когда используются другие разъемы. Основной кабель - USB-C для поддержки быстрой зарядки и передачи данных. Все эти функции заключены в элегантный брелок. Упростите зарядку на ходу с помощью одного компактного аксессуара High Six.

Комментарии и отзывы High Six
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