Кабинет отоларинголога: какие инструменты нужны?

Поскольку для каждой отрасли в медицине характерны определенные особенности, то и обустройство кабинетов врачей узкой специализации будет отличаться. Кроме профессиональных навыков, для эффективной работы отоларингологу требуются лор инструменты. Так можно обобщенно назвать весь комплект инструментов, которые использует этот специалист для осмотра и лечения пациента.

Поскольку специализация отоларинголога — это гортань (ларинг), уши (ото) и нос (рино), все приспособления ЛОРа тоже можно разделить на три группы:

инструменты лор врача для осмотра и операций на ухе. Очевидно, что применяются они для диагностики и лечения ушных заболеваний, в том числе связанных с полной или частичной потерей слуха. Для осмотра ушного прохода применяют воронки разного размера, отоскопы. Осмотреть барабанную перепонку позволяют пневматические воронки, а диагностировать проблемы со слухом — аудиометр и камертон. Для операционного вмешательства пригодится ушной катетер, ушные зонды, крючки и прочее; приспособления для диагностики и лечения патологий носа. В осмотре помогут носовые и носоглоточные зеркала, зонды с навивкой. Во время операции могут понадобиться иглы Куликова, тампонные щипцы для носа, элеваторы, позволяющие вправить кости носа, и прочее; инструментарий для осмотра и терапии недугов глотки. Осмотреть горло отоларингологу помогут шпатели, гортанные зеркала — обычные и со встроенным освещением (второй вид особенно актуален при осмотре детей). При операционном вмешательстве обычно используют тонзиллоэктом, аденоэктом, распаторы и специальные ножи, предназначенные для манипуляций с глоткой.

Кроме перечисленного инструментария, в набор лор инструментов входят приспособления общего назначения. Они могут применяться для лечения заболеваний любого из трех участков. Сюда можно отнести пинцеты, распылители для антисептиков, шприц Шане и другие приспособления.

Естественно, все инструменты должны быть изготовлены с учетом требований ГОСТа из медицинской или нержавеющей стали. Прежде чем закупать приборы, стоит ознакомиться с их сертификатом качества. И, конечно, экономить на подобных покупках категорически нельзя.

Как дезинфицировать мединструменты ЛОРа?

О том, как правильно обрабатывать мединструменты, знают все отоларингологи. Поскольку они используют приспособления, изготовленные из разных материалов, способ обработки тоже может отличатся.

Весь инструментарий ЛОРа должен проходить три стадии обеззараживания:

дезинфекция;

предстерилизационная обработка;

собственно стерилизация.

На первой стадии инструменты разбираются на части и погружаются в физраствор так, чтоб он покрывал их минимум на 1 см. Затем нужно оставить их в таком виде на определенное время, а затем отмыть приборы от раствора водой.

На второй стадии приспособления опускают в горячий дезраствор на 15 минут, а затем ополаскивают их с помощью тампона под проточной или дистиллированной водой.

На последнем этапе происходит собственно стерилизация. Она может проводится несколькими способами: воздушный, паровой, плазменный, газовый и химический. Чаще всего используют последний вариант.

Упакованный после стерилизации инструментарий может хранится до 3 суток, а в распакованном виде — до 6 часов. Для контроля качества обеззараживания на приспособлениях ставят специальные пробы.

Очевидно, что качество стерилизации зависит не только от соблюдения инструкций персоналом, но и от качества физраствора и стерилизатора. Рекомендуем приобретать продукцию проверенных производителей. Заказать ее и весь комплект инструментов ЛОРа можно в маркетплейсе.

По материалам маркетплейса Satom.ru.