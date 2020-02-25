Кабинет отоларинголога: какие инструменты нужны?

2020-02-25, Автор - Эдуард Иванов; [71]

Поскольку для каждой отрасли в медицине характерны определенные особенности, то и обустройство кабинетов врачей узкой специализации будет отличаться. Кроме профессиональных навыков, для эффективной работы отоларингологу требуются лор инструменты. Так можно обобщенно назвать весь комплект инструментов, которые использует этот специалист для осмотра и лечения пациента.

инструменты лор врача

Поскольку специализация отоларинголога — это гортань (ларинг), уши (ото) и нос (рино), все приспособления ЛОРа тоже можно разделить на три группы:

  1. инструменты лор врача для осмотра и операций на ухе. Очевидно, что применяются они для диагностики и лечения ушных заболеваний, в том числе связанных с полной или частичной потерей слуха. Для осмотра ушного прохода применяют воронки разного размера, отоскопы. Осмотреть барабанную перепонку позволяют пневматические воронки, а диагностировать проблемы со слухом — аудиометр и камертон. Для операционного вмешательства пригодится ушной катетер, ушные зонды, крючки и прочее;
  2. приспособления для диагностики и лечения патологий носа. В осмотре помогут носовые и носоглоточные зеркала, зонды с навивкой. Во время операции могут понадобиться иглы Куликова, тампонные щипцы для носа, элеваторы, позволяющие вправить кости носа, и прочее;
  3. инструментарий для осмотра и терапии недугов глотки. Осмотреть горло отоларингологу помогут шпатели, гортанные зеркала — обычные и со встроенным освещением (второй вид особенно актуален при осмотре детей). При операционном вмешательстве обычно используют тонзиллоэктом, аденоэктом, распаторы и специальные ножи, предназначенные для манипуляций с глоткой.

Кроме перечисленного инструментария, в набор лор инструментов входят приспособления общего назначения. Они могут применяться для лечения заболеваний любого из трех участков. Сюда можно отнести пинцеты, распылители для антисептиков, шприц Шане и другие приспособления.

Естественно, все инструменты должны быть изготовлены с учетом требований ГОСТа из медицинской или нержавеющей стали. Прежде чем закупать приборы, стоит ознакомиться с их сертификатом качества. И, конечно, экономить на подобных покупках категорически нельзя.

Как дезинфицировать мединструменты ЛОРа?

О том, как правильно обрабатывать мединструменты, знают все отоларингологи. Поскольку они используют приспособления, изготовленные из разных материалов, способ обработки тоже может отличатся.

набор лор инструментов

Весь инструментарий ЛОРа должен проходить три стадии обеззараживания:

  • дезинфекция;
  • предстерилизационная обработка;
  • собственно стерилизация.

На первой стадии инструменты разбираются на части и погружаются в физраствор так, чтоб он покрывал их минимум на 1 см. Затем нужно оставить их в таком виде на определенное время, а затем отмыть приборы от раствора водой.

На второй стадии приспособления опускают в горячий дезраствор на 15 минут, а затем ополаскивают их с помощью тампона под проточной или дистиллированной водой.

На последнем этапе происходит собственно стерилизация. Она может проводится несколькими способами: воздушный, паровой, плазменный, газовый и химический. Чаще всего используют последний вариант.

Упакованный после стерилизации инструментарий может хранится до 3 суток, а в распакованном виде — до 6 часов. Для контроля качества обеззараживания на приспособлениях ставят специальные пробы.

Очевидно, что качество стерилизации зависит не только от соблюдения инструкций персоналом, но и от качества физраствора и стерилизатора. Рекомендуем приобретать продукцию проверенных производителей. Заказать ее и весь комплект инструментов ЛОРа можно в маркетплейсе.

По материалам маркетплейса Satom.ru.


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