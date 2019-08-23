Качественное низкокалорийное масло из воды

Для создания такого «водного» масла учёные разработали новую технологию эмульгирования. Сам метод не новый, но они использовали эмульсии с высокой внутренней концентрацией (HIPE), что позволяет точно дозировать количество воды в продукте и менять благодаря этому его свойства. Так, при использовании этого процесса, когда вода и масло эмульгируются в соотношении 3:1, эмульсия приобретает форму сфер. Но когда соотношение достигает 4:1, сферы начинают деформироваться и соединяются друг с другом. Корректируя соотношение, можно сделать продукт и жидким, как сметана, и достаточно густым, как сливочное масло.По словам доцента кафедры пищевой химии и технологии ингредиентов Корнельского университета Алирезы, их продукт состоит на 20% из растительного масла и молочного жира и 80% из воды. Несмотря на такую пропорцию, он имеет консистенцию и вкус сливочного масла, но при этом гораздо безвреднее. Столовая ложка такого искусственного масла включает 2,8 грамма жира и 25,2 калории. Для сравнения, в таком же объёме сливочного масла, состоящего на 84% из жира и порядка 16% из воды, содержится около 11 граммов жира и до 100 калорий.Хорошо всем знакомое сливочное масло используется для бутербродов и приготовления разных блюд, но его употребление в больших количествах может вызвать проблемы со здоровьем. Новое открытие ученых из Корнельского университета явно придётся по вкусу всем любителям это продукта. Они создали низкокалорийное масло, состоящее в основном из обычной воды.