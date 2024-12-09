Как получить оборудование в лизинг ?

Современный бизнес требует постоянного обновления и модернизации оборудования, но далеко не каждая компания может позволить себе крупные единовременные затраты. В такой ситуации лизинг становится отличным решением. Этот инструмент позволяет получить необходимое имущество в долгосрочную аренду с возможностью выкупа, минимизируя использование собственных средств и сохраняя ликвидность.

Что такое лизинг?

Лизинг — это финансовый инструмент, представляющий собой аренду на продолжительный период с правом выкупа. При этом предмет лизинга может быть передан пользователю только после заключения договора. Лизинг оборудования позволяет компаниям и индивидуальным предпринимателям приобрести необходимое имущество, не изымая значительные собственные средства из оборота.

Топ-5 преимуществ лизинга перед кредитом

Насколько удобно брать оборудование в лизинг смогли оценить уже многие компании. К неоспоримым преимуществам этой формы аренды относится следующее:

Минимизация первоначальных затрат. В большинстве случаев требуется небольшой первоначальный взнос, что позволяет снизить нагрузку на бюджет предприятия. Налоговые льготы. Лизинговые платежи могут быть учтены как обязательные расходы, что снижает налоговую базу. Гибкость условий. Условия лизинга оборудования, такие как срок лизинга, процентные ставки и график платежей, часто адаптируются под потребности клиента. Упрощение процесса оформления. Требуется минимальный пакет документов как для ИП, так и для юридических лиц, и рассмотрение заявки проходит быстрее, чем в случае кредита. Сохранение ликвидности. Компании имеют возможность использовать оборудование без значительного изъятия средств, сохраняя стабильное финансовое положение.

Важно! На период действия договора предмет лизинга находится в собственности лизинговой компании, но лизингополучатель имеет право его выкупить.

Этапы получения оборудования в лизинг

Чтобы оформить лизинг, предстоит пройти процедуру, которая состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет свои особенности.

Определение потребностей

Важно четко определить, какое оборудование необходимо для эффективного ведения бизнеса в вашей сфере. Это может быть производственная линия, строительная техника, офисное оборудование или любое другое лизинговое имущество. Учитывайте не только текущие задачи, но и долгосрочные планы компании, чтобы выбрать оборудование, которое будет соответствовать всем требованиям. Также стоит проанализировать технические характеристики, стоимость и доступность.

Выбор лизинговой компании

Выбрать лизинговую компания несложно, если комплексно подойти к решению вопроса. Особенно важно обращать внимание на следующие главные критерии:

Надежность и репутация. Чтобы убедиться в надежности лизинговой компании, следует проверить информацию о ней в открытых источниках, а также тщательно ознакомиться с отзывами на независимых ресурсах.

Условия лизинговых сделок, включая процентные ставки и график платежей. Должны быть указаны не только основные условия, но и дополнительные расходы, ограничения и пр. Кстати, опытные компании часто предлагают более гибкие условия.

Долгосрочная стабильность на рынке. Срок работы компании на рынке указывает на ее опыт и стабильность, способность решать спорные вопросы в кратчайшие сроки.

Важно обратить внимание на выбранную лизинговую компанию, изучив отзывы, условия договора и финансовое состояние организации.

Если хотите сделать правильный выбор оборудования, переходите в агрегатор лизинговых компаний JustLeasing. Агрегатор поможет вам найти надежную компанию с хорошими условиями и помочь оформить лизинг оборудования. Выбирайте среди лучших предложений от ответственных и надежных компаний.

Подбор оборудования и согласование с поставщиком

После выбора лизинговой компании необходимо уточнить у продавца оборудования или производителя условия передачи имущества. На этом этапе обсуждаются стоимость лизинга, сроки поставки и гарантии. Предмет лизинга передается лизингополучателю после согласования всех деталей сотрудничества и подписания договора.

Процесс подачи заявки на лизинг

Если планируете взять оборудование в лизинг, оставить заявку можно на сайте компании, заполнив форму и дав разрешение на обработку персональных данных. Форма заявки должна быть заполнена корректно. В ней должны быть указаны данные пользователей, информация о финансовом состоянии и кредитной истории.

Далее нужно подготовить пакет документов:

паспорт и ИНН учредителей;

бухгалтерский отчет о финансовом состоянии;

свидетельства ОГРН или данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

учредительные документы;

информация о расчетном счете и обязательным платежам;

подтверждение отсутствия долгов и пр.

Лизинговая компания проводит проверку финансовой устойчивости, отчетностей и кредитной истории в течение нескольких дней. Положительная кредитная история и стабильное финансовое положение значительно повышает шансы на одобрение.

Подписание договора и передача оборудования

На данном этапе осуществляется процедура оформления лизинга. Наиболее часто сделка заключается без необходимости личного присутствия лизингополучателя в офисе лизинговой компании. Обычно достаточно электронной подписи для заключения договора, что позволяет даже работать в другом городе или регионе.

Предмет лизинга может передаваться на краткий период или долгое время, но в любом случае важно задокументировать его техническое состояние и параметры, чтобы в будущем не возникло проблем. После получения оборудования лизингополучатель должен использовать его исключительно по назначению.

Условия лизинговых договоров

Лизинг позволяет сократить расходы и эффективно вести бизнес, но важно ознакомиться со всеми аспектами. Стоит учитывать, что условия договора в разных компаниях могут отличаться, поэтому необходимо внимательно изучать его до подписания.

Основные параметры

Для оформления договора финансовой аренды часто требуется минимальный пакет документов, но важно узнать об основных параметрах до заключения сделки:

Срок лизинга и размер авансового платежа. Срок лизинга — это период, на который оборудование передается в аренду. В зависимости от специфики бизнеса и вида оборудования срок может составлять от нескольких месяцев до 5–7 лет. Оптимальный период выбирается с учетом финансовых возможностей компании, амортизации имущества и долгосрочных планов. Авансовый платеж — это первоначальный взнос, который вносится клиентом при заключении договора. В большинстве случаев он составляет от 10% до 30% от стоимости объекта лизинга. Чем выше аванс, тем ниже ежемесячные платежи. Процентные ставки и ежемесячные платежи. Лизинговые компании устанавливают процентные ставки, которые определяют стоимость использования оборудования. Эти ставки могут быть фиксированными или плавающими, в зависимости от условий договора. Лизинговые платежи включают сумму основного долга, проценты, а также возможные дополнительные расходы (например, страхование имущества). График платежей формируется с учетом потребностей клиента и может быть равномерным, дифференцированным или сезонным. Возможности досрочного выкупа. Договор может предусматривать право досрочного выкупа оборудования, что позволяет лизингополучателю быстрее стать собственником. Обычно это выгодно для компаний, которые улучшили финансовое положение. Условия досрочного выкупа часто предполагают компенсацию недополученных процентов лизинговой компании или определенные штрафы, что необходимо учитывать при планировании сделки.

Досрочный выкуп дает возможность компании быстро стать владельцем оборудования, сократив общую стоимость лизинга за счет уменьшения процентов по платежам. Это особенно полезно для предприятий, которые получили дополнительные источники финансирования или улучшили финансовое положение.

Обязанности сторон

Лизингополучатель обязан:

Соблюдать условия договора, включая своевременную оплату лизинговых платежей. Использовать оборудование строго в соответствии с назначением, обеспечивая его сохранность и техническое обслуживание. Уведомлять лизингодателя о любых изменениях, влияющих на исполнение обязательств (например, ухудшение финансового положения).

Лизингодатель обязан:

Обеспечить передачу оборудования в установленные сроки и в оговоренном состоянии. Оказывать содействие в урегулировании вопросов, связанных с ремонтом или заменой оборудования при наличии гарантийного обслуживания. Обеспечить прозрачные условия договора, включая предоставление полной информации о дополнительных расходах.

Особенности налогообложения

Лизинг оборудования предоставляет значительные налоговые преимущества для бизнеса. Лизинговые платежи включаются в состав расходов, что уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль. Это особенно выгодно для компаний, которые стремятся снизить налоговые обязательства. Дополнительно доступна ускоренная амортизация оборудования, позволяющая сократить срок его износа и снизить налоговые выплаты.

Что касается НДС, его суммы, уплаченные в составе лизинговых платежей, могут быть возмещены, что снижает общую финансовую нагрузку на компанию. Таким образом, лизинг не только облегчает доступ к необходимому оборудованию, но и позволяет эффективно управлять налоговыми расходами.

Риски и ограничения

Минус лизинга в том, что досрочный выкуп оборудования может сопровождаться определенными финансовыми рисками. Часто лизинговые компании взимают штрафы за досрочное расторжение договора, размер которых зависит от его условий. Дополнительно могут возникнуть расходы на перерасчет оставшихся платежей и пересмотр налоговых обязательств. Это связано с тем, что досрочное завершение сделки может повлиять на финансовую структуру компании, включая учет амортизации, налоговые льготы и перераспределение платежей. Поэтому перед принятием решения важно внимательно изучить договор и оценить экономическую целесообразность досрочного выкупа, чтобы избежать лишних затрат.

Случаются и проблемы с поставщиком оборудования, которые могут серьезно повлиять на выполнение лизингового договора. Чтобы избежать таких рисков, необходимо заранее проверить репутацию производителя или поставщика. Изучите отзывы, запросите сертификаты качества и уточните условия гарантии на оборудование.

Заключение

Лизинговое оборудования может стать эффективным финансовым инструментом для компаний, желающих сохранить ликвидность и развивать бизнес. Этот способ позволяет приобрести оборудование, особенно необходимое для старта или модернизации производства, без значительных вложений личных средств.

Выбор лизинговой компании, а также тщательная подготовка пакета документов — залог успешной сделки. Лизинговые платежи, включенные в расходы, помогают оптимизировать налоговую базу и улучшить финансовое положение компании. Важно учитывать все аспекты, включая условия договора и стоимость лизинга, чтобы минимизировать возможные риски, связанные с разными аспектами.