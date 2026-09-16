Как получить сертификат на компьютеры: требования законодательства к безопасности компьютерной техники

Компьютерная техника относится к продукции, для которой при выпуске на рынок ЕАЭС необходимо учитывать требования технических регламентов. Речь идет не только о безопасности самого устройства при подключении к электросети, но и об электромагнитной совместимости и ограничении применения опасных веществ. Для производителя или импортера это означает необходимость заранее определить, какие регламенты распространяются на конкретное изделие и в какой форме проводится оценка соответствия. В результате оформляется установленный законодательством сертификат на компьютеры, подтверждающий выполнение обязательных требований.

Какие регламенты применяются к ПК

Для компьютерной техники основными являются три документа. ТР ТС 004/2011 регулирует безопасность низковольтного оборудования, ТР ТС 020/2011 устанавливает требования к электромагнитной совместимости, а ТР ЕАЭС 037/2016 ограничивает применение определенных опасных веществ в электротехнических и радиоэлектронных изделиях. Персональные электронные вычислительные машины прямо включены в перечень низковольтного оборудования, для которого предусмотрена оценка соответствия. В материалах ЕЭК отдельно указаны и устройства, подключаемые к персональным компьютерам. Поэтому при поставке компьютеров необходимо рассматривать требования нескольких регламентов одновременно, а не ограничиваться проверкой электробезопасности.

Что проверяет ТР ТС 004/2011

ТР ТС 004/2011 посвящен безопасности низковольтного оборудования. Его задача — установить требования, выполнение которых должно обеспечить безопасную эксплуатацию электрического устройства при предусмотренных условиях использования. Для компьютера оцениваются характеристики, связанные с электрической безопасностью, конструкцией и условиями эксплуатации. Конкретный состав испытаний зависит от типа оборудования и применяемой схемы оценки соответствия. Важно учитывать, что наличие электрического питания само по себе не определяет весь перечень необходимых процедур. Сначала устанавливают категорию изделия, после чего определяют применимые требования регламента.

Зачем нужен ТР ТС 020/2011

Компьютер не только потребляет электроэнергию, но и создает электромагнитные помехи, одновременно подвергаясь воздействию внешних электромагнитных факторов. ТР ТС 020/2011 устанавливает требования к электромагнитной совместимости технических средств. На практике это означает проверку того, насколько оборудование способно нормально работать в электромагнитной среде и не создавать недопустимых помех для других устройств. Для офисной техники вопрос особенно актуален: рядом могут находиться несколько компьютеров, мониторов, сетевое оборудование, средства связи и другая электроника.

Ограничение опасных веществ

Отдельное направление регулирует ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». В область его действия входят, в частности, электронные вычислительные машины и подключаемые к ним устройства. Регламент устанавливает ограничения по содержанию определенных веществ в продукции. Это требование распространяется не только на готовый компьютер как единое устройство, но и на широкий круг электронной техники, попадающей в установленную область применения. Поэтому при подготовке документов необходимо учитывать и этот регламент, а не рассматривать соответствие только с точки зрения электробезопасности.

Как оформляется документ на компьютер

В зависимости от конкретного изделия и применяемой схемы оценки соответствия результатом может быть декларация о соответствии либо сертификат, если для продукции предусмотрена соответствующая форма. Именно поэтому выражение сертификат на компьютеры не всегда означает, что на каждую модель обязательно оформляется именно сертификат. В ряде случаев обязательным документом является декларация о соответствии. Перед оформлением определяют:

тип и назначение оборудования;

область применения каждого технического регламента;

форму оценки соответствия;

перечень необходимых испытаний и документов;

данные о производителе, заявителе и продукции.

Такой порядок позволяет избежать ситуации, когда документ оформлен на неверную категорию оборудования или не охватывает необходимые требования.

Что с компьютерными мониторами

Монитор также относится к электротехническому и электронному оборудованию, поэтому при его выпуске на рынок необходимо определить применимые технические регламенты. В зависимости от конкретного изделия оцениваются требования по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости и ограничениям по опасным веществам. При этом документация должна относиться именно к заявленной продукции и ее характеристикам. Поэтому сертификат на монитор лучше рассматривать как начало проверки документов, а не как точное название обязательного документа. Необходимо установить, какая форма подтверждения соответствия предусмотрена для конкретной модели.

Документы о соответствии должны быть связаны с конкретной продукцией и ее характеристиками. При закупке импортной техники стоит проверить данные изготовителя, модель, область действия документа и соответствие заявленной продукции. Также важно убедиться, что документы действительны на момент обращения товара на рынок и оформлены в установленном порядке. Требования к компьютерной технике строятся сразу по нескольким направлениям: электрическая безопасность, электромагнитная совместимость и ограничение содержания опасных веществ. Поэтому грамотная оценка соответствия начинается с правильной идентификации оборудования и определения применимых технических регламентов, а уже затем — с выбора необходимой формы документа.