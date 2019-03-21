Как правильно выбрать CRM-систему и для чего она нужна?

Кто из современных руководителей не задумывался об автоматизации управления бизнесом. Таких найдется не много. Каждый, кто хочет идти в ногу со временем и иметь возможность принимать управленческие решения не постфактум, а работать на опережение, использует в управлении те или иные автоматизированные системы.

Расширению числа клиентов, дальнейшему развитию и повышению эффективности бизнеса, как нельзя лучше поможет внедрение CRM. А если это будет решение от компании OneBox, то вы гарантированно получите инструментарий, который позволит решить все поставленные задачи по улучшению этой работы.

Для кого созданы CRM-системы:

Кто не готов терять клиентов, кому важно не пропустить ни одного входящего звонка или сообщения на электронную почту. Все звонки или сообщения будут зафиксированы и автоматически обработаны с целью формирования управленческого решения.

Кто хочет систематизировать работу компании, ввести единые стандарты взаимодействия с заказчиками. Хватит хранить клиентскую базу в записных книжках и экселевских файлах. Контактные данные не должны быть монополией одного менеджера. CRM-система позволит создать единую базу с соответствующим разграничением прав доступа, регулярным резервированием и контролем за использованием.

Кто хочет и готов анализировать проделанную работу, разбираться в причинах недостаточного роста компании или оттока покупателей, осознанно планировать работу. Система позволяет накапливать статистические данные как в разрезе заказчиков и количества продаж, так и в разрезе сотрудников. Теперь проще будет понять почему ушел клиент – он нашел более выгодное предложение или о нём просто забыли ваши сотрудники.

Кто хочет поднять работу отдела продаж на новый, более качественный уровень. Интеграция CRM-системы с телефонией и почтовым сервером компании позволит держать всегда в актуальном состоянии клиентскую базу. Теперь система сама может подсказывать, какой товар или услуги предложить клиенту в следующий раз, когда совершить звонок вежливости или поздравить с днём рождения. После разговора с клиентом можно будет сразу сформировать заказ, система в автоматическом режиме проверит поступление оплаты и передаст данные в службу доставки. После получения подтверждения о выполнении заказа система через выбранное вами время напомнит менеджерам о необходимости узнать у клиента полностью ли он доволен качеством обслуживания в вашей компании.

Кто не хочет переживать из-за всем известного «человеческого фактора». Кто хочет быть уверенным, что даже при увольнении любого из ключевых сотрудников вместе с ним не уйдут контакты клиентов, а компания продолжит так же эффективно работать.

А если вы вдобавок ко всему мобильны, привыкли участвовать в ключевых переговорах самостоятельно, но при этом постоянно держать руку на пульсе компании, тогда приятным бонусом внедрения такой CRM-системы, как Onebox будет возможность доступа к информации из любой точки мира.