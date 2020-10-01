Как работает беспроводная зарядка на алюминиевом корпусе Google Pixel 5?

В течение многих лет производители смартфонов были вынуждены использовать поликарбонат или стекло для задней панели своих телефонов из-за функции беспроводной зарядки. Совсем новенький Google Pixel 5 кажется довольно интересным устройством, но задняя часть телефона сделана не из пластика или стекла ... она алюминиевая и все еще поддерживает беспроводную зарядку.

Технически в Pixel 5 используется алюминий, но, по-видимому, есть еще один слой материала, который Google называет «био-смолой». Алюминий снизу придает Pixel 5 прочную конструкцию премиум-класса. Кроме того, такая конструкция позволила создателям вырезать отверстие в алюминиевом корпусе смартфона и установить туда катушку беспроводной зарядки. Google также заявляет, что вы не сможете почувствовать катушку, поскольку пластиковый материал, расположенный на ней, очень прочный, несмотря на то, что он очень тонкий.