\

Как выбрать промышленный рукав: типы, рабочее давление и стойкость к среде

Гибкий трубопровод редко выходит из строя сам по себе. Чаще проблема в том, что рукав подобрали не под ту среду, давление или температуру. Ошибка может дорого обойтись: из‑за неё может остановиться производственная линия, произойти пролив продукта или испортиться целая партия. Как правильно подобрать промышленные рукава, расскажем в статье.

Сначала — рабочая среда

Материал внутреннего слоя подбирают под рабочую среду:

  • Резина на основе NBR устойчива к маслам и нефтепродуктам, но плохо переносит концентрированные кислоты.
  • EPDM, наоборот, хорошо работает с горячей водой, паром и многими химическими растворами, зато боится масел.
  • Для пищевых линий берут белую резину или силикон с допуском, для абразива — толстостенные исполнения с износостойкой камерой.

Универсального варианта нет: шланг, отлично отслуживший на воде, может разрушиться за неделю на растворителе.

Рабочее и разрывное давление

В маркировке указывают два значения. Рабочее — то, что линия держит постоянно. Разрывное — показывает предел, при котором конструкция разрушается; для промышленных систем обычно закладывают трёхкратный запас.

Ориентироваться нужно на рабочее значение и не забывать про гидроудары: при резком закрытии задвижки пик кратковременно превышает номинал в полтора-два раза. Если в системе есть разрежение потребуется исполнение со стальной спиралью — иначе стенку схлопнет.

Температура и внешние условия

Температурный диапазон указывают для среды внутри, и он сужается по мере роста давления. Отдельно смотрят на ультрафиолет и соседство с горячими поверхностями. Для зимы выпускают морозостойкие версии, сохраняющие эластичность до минус сорока; обычная резина на таком холоде дубеет и может потрескаться.

Диаметр и радиус изгиба

Внутренний диаметр определяет пропускную способность. Занизите его — вырастут скорость потока, потери напора и износ стенки; завысите — переплатите за сам рукав и арматуру.

Длину берут с запасом, чтобы линия не работала в натяг. Обязательно сверьтесь с минимальным радиусом изгиба из паспорта: слишком крутой поворот пережимает канал и разрушает армирующий слой изнутри, хотя внешне такой дефект долго остаётся незаметным.

Что продлевает срок службы

Больше всего для промышленных рукавов опасны трение о раму, скручивание при монтаже, перетянутые хомуты. Выручают защитные пружины и чехлы в местах контакта, верно подобранные фитинги и опрессовка на профессиональном оборудовании. Осматривать соединения стоит регулярно: вздутия, продавленные участки и следы влаги у наконечника означают, что замену пора планировать заранее.

SK hynix не будет задействовать мощности Intel для производс…
SK hynix дала официальный ответ на появившиеся в СМИ сведения о том, что компания будто бы рассматривает …
Sony запатентовала геймпад со встроенным NFC для оплаты…
Sony подала заявку на патент, описывающую контроллер PlayStation, который способен считывать платёжные ре…
Выход видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 60 перенесен на 202…
Инсайдер Kopite7Kimi, который регулярно делится сведениями о видеокартах NVIDIA, сообщает, что линейка Ge…
Samsung будет размещать DRAM память над процессором…
Samsung обнародовала масштабный трехступенчатый план развития скоростной памяти нового поколения (HBM), з…
CXMT запустили промышленное производство памяти LPDDR6…
CXMT запустила в серийное производство оперативную память LPDDR6. Это делает её модули LPDDR6 одними из п…
Как выбрать промышленный рукав: типы, рабочее давление и сто…
Гибкий трубопровод редко выходит из строя сам по себе. Чаще проблема в том, что рукав подобрали не под…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor