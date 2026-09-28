Sony запатентовала геймпад со встроенным NFC для оплаты…

Кроме того, подобное соединение теоретически может использоваться и для других целей: например, для обмена идентификационными данными игроков, что позволит гостям подключаться к многопользовательским сессиям, а также для пересылки снимков экрана или коротких видеозаписей на телефон. Ещё один описанный сценарий касается ситуации, когда человек тестирует демоверсию в магазине или на выставке. После этого ему достаточно приложить мобильное устройство к контроллеру, чтобы добавить полноценную версию игры в свою библиотеку и запустить её позже. Однако важно помнить, что это лишь патентная заявка, а Sony регулярно регистрирует множество подобных документов, которые в итоге так и не становятся реальными коммерческими продуктами. На чертежах контроллер выглядит как привычный DualSense, и в описании нет ни слова о создании нового устройства, специально разработанного для описанной функции.
В прошлом компания уже подавала несколько довольно необычных патентов, связанных с геймпадами, — например, об искусственном интеллекте, который самостоятельно заполняет данные управления, или о полностью сенсорном корпусе. Таким образом, текущая заявка является ещё одним примером изучения смелых концепций, даже если им никогда не суждено быть реализованными на практике. На данный момент нет официального подтверждения того, что подобная технология появится на PS5 или PS6.