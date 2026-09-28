Sony запатентовала геймпад со встроенным NFC для оплаты

Sony подала заявку на патент, описывающую контроллер PlayStation, который способен считывать платёжные реквизиты с находящейся поблизости банковской карты или мобильного устройства. Это позволит пользователям приобретать игры, не вводя вручную данные своей карты. Документ, озаглавленный «Передача информации с помощью игрового контроллера», был подан в марте 2025 года, а его публикация состоялась 17 сентября 2026 года. Согласно описанию, контроллер выполняет роль связующего звена между платёжным инструментом и игровой системой. Когда возникает необходимость произвести оплату, игрок подносит к геймпаду смартфон, кредитную карту или подарочную карту. Устройство считывает данные через NFC, Bluetooth либо при прямом физическом контакте, после чего подтверждает успешное распознавание с помощью светового индикатора, звукового сигнала или вибрации. Затем полученная информация передаётся дальше по цепочке. В одном из приложенных к заявке чертежей изображена ситуация, когда подарочная карта применяется для пополнения игрового баланса без стандартного ввода кодовых комбинаций.

Кроме того, подобное соединение теоретически может использоваться и для других целей: например, для обмена идентификационными данными игроков, что позволит гостям подключаться к многопользовательским сессиям, а также для пересылки снимков экрана или коротких видеозаписей на телефон. Ещё один описанный сценарий касается ситуации, когда человек тестирует демоверсию в магазине или на выставке. После этого ему достаточно приложить мобильное устройство к контроллеру, чтобы добавить полноценную версию игры в свою библиотеку и запустить её позже. Однако важно помнить, что это лишь патентная заявка, а Sony регулярно регистрирует множество подобных документов, которые в итоге так и не становятся реальными коммерческими продуктами. На чертежах контроллер выглядит как привычный DualSense, и в описании нет ни слова о создании нового устройства, специально разработанного для описанной функции.

В прошлом компания уже подавала несколько довольно необычных патентов, связанных с геймпадами, — например, об искусственном интеллекте, который самостоятельно заполняет данные управления, или о полностью сенсорном корпусе. Таким образом, текущая заявка является ещё одним примером изучения смелых концепций, даже если им никогда не суждено быть реализованными на практике. На данный момент нет официального подтверждения того, что подобная технология появится на PS5 или PS6.