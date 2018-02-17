Какие нововведения нас ждут с последующем обновлением Escape from Tarkov

Шлем 6Б47

Доброго времени суток, хотелось бы поделиться некоторой информацией и тем, что нас ожидает в патче 0.7.4 - Escape from Tarkov, который должен будет появится уже в ближайшем будущем.Начнем с того, что посмотрим на новые модификации, которые будут добавлены в следующем патче.

Ночной прицел НСПУ-М

Обеспечивает возможность использования штатных средств связи, крепление приборного оснащения и сочетается со средствами защиты органов слуха, зрения, дыхания.

Переходник на трубу Ротор 43 дл АС Вал

НСПУМ (от Ночной Стрелковый Прицел Унифицированный Модернизированный)— советский бесподсветный ночной оптический прицел, созданный для повышения эффективности стрельбы при естественной ночной освещенности из:Автоматов семейства АК серии НСнайперских винтовок ВСС и СВД серии Н и др.

Тактический фонарь Surefire XC1

Адаптер позволяет установку трубы 6-позиционного телескопического приклада от M4/M16 (GLR-16, Magpul CTR)

Тактический блок фонарь и ЛЦУ Glock Tactical GL21

Самый маленький и легкий пистолетный фонарь.Специально разработан для оснащения компактных пистолетов имеющих подствольные планки Picatinny Rail.В нем использован не убиваемый светодиод высокой производительности.

Тактическая рукоятка Hera Arms CQR

Glock GTL 21 – тактический подствольный модуль, включающий в себя два устройства: ксеноновый фонарь и лазерный целеуказатель.

Пистолетная рукоятка - приклад Hera Arms CQR

Дульный тормоз-компенсатор Vendetta precision VP-09

Новый продавец "Механик"

Он уменьшает отдачу и выглядит довольно брутально.

Новые задания у торговца Терапевта

Гений, затворник, любитель оружия и высоких технологий.По моему мнению, данный торговец будет продавать исключительно модификации на всевозможные виды оружия и даже что-то совсем необычное.

Карты Санатория “Лазурный берег” и локации Берег

На данный момент неизвестно какие именно задания появятся.

Пистолет Глок 17 Ген 3 9x19 в базовой комплектации и 30 модов к нему

Будет исправлено

Визуальные артефакты, возникавшие при переключении режимов кратности на определенных оптических прицелах.



В страховке теперь отображается корректное время до получения, если оно превышает 24 часа.



Исправлены ошибки с получением лояльности на экране торговли и корректным ее отображением.



Теперь панель быстрого доступа корректно отображается в рейде с параметром "Всегда показывать элементы интерфейса".



Кнопки "Завершить" и "ОК" больше не дублируются.



В окне разделения стэка теперь отображается полное количество стэка (раньше обрезалось до 4 символов).



Время высадки на локацию увеличено до 20 секунд.



При переносе из письма, деньги теперь перемещаются в схрон через CTRL+CLICK.



На экране лобби ваши друзья теперь отображаются сразу под вашим ником.



На экране передачи предметов теперь можно открывать контейнеры, разгрузки, рюкзаки и т.д.



Количество смертей и убийств в статистике больше не дублируется.

Будет изменено

ALT+клик теперь устанавливает экипировку в свободный слот персонажа.



Изменен приоритет перемещения предметов.



По CTRL+CLICK теперь любой магазин переносится сразу в разгрузку.



Любой предмет через торговлю или модификацию оружия будет перебрасываться в схрон персонажа.



Персонаж может прыгать с переломами ног или ногами с 0 hp, при приземлении получает урон.



Теперь нельзя задерживать дыхание без прицеливания.



Изменена зависимость восстановления и количества стамины в зависимости от количества энергии персонажа. При 0 энергии стамина восстанавливается медленнее, тратится быстрее.

На данный момент это предварительные данные о том что будет изменено или добавлено, но к моменту выхода патча список может быть дополнен.