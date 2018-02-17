Какие нововведения нас ждут с последующем обновлением Escape from Tarkov

Доброго времени суток, хотелось бы поделиться некоторой информацией и тем, что нас ожидает в патче 0.7.4 - Escape from Tarkov, который должен будет появится уже в ближайшем будущем.
Начнем с того, что посмотрим на новые модификации, которые будут добавлены в следующем патче.
Автоматов семейства АК серии Н
Снайперских винтовок ВСС и СВД серии Н и др.
Специально разработан для оснащения компактных пистолетов имеющих подствольные планки Picatinny Rail.
В нем использован не убиваемый светодиод высокой производительности.
По моему мнению, данный торговец будет продавать исключительно модификации на всевозможные виды оружия и даже что-то совсем необычное.
На данный момент это предварительные данные о том что будет изменено или добавлено, но к моменту выхода патча список может быть дополнен.
Начнем с того, что посмотрим на новые модификации, которые будут добавлены в следующем патче.
Шлем 6Б47
Обеспечивает возможность использования штатных средств связи, крепление приборного оснащения и сочетается со средствами защиты органов слуха, зрения, дыхания.
Ночной прицел НСПУ-М
НСПУМ (от Ночной Стрелковый Прицел Унифицированный Модернизированный)— советский бесподсветный ночной оптический прицел, созданный для повышения эффективности стрельбы при естественной ночной освещенности из:
Автоматов семейства АК серии Н
Снайперских винтовок ВСС и СВД серии Н и др.
Переходник на трубу Ротор 43 дл АС Вал
Адаптер позволяет установку трубы 6-позиционного телескопического приклада от M4/M16 (GLR-16, Magpul CTR)
Тактический фонарь Surefire XC1
Самый маленький и легкий пистолетный фонарь.
Специально разработан для оснащения компактных пистолетов имеющих подствольные планки Picatinny Rail.
В нем использован не убиваемый светодиод высокой производительности.
Тактический блок фонарь и ЛЦУ Glock Tactical GL21
Glock GTL 21 – тактический подствольный модуль, включающий в себя два устройства: ксеноновый фонарь и лазерный целеуказатель.
Тактическая рукоятка Hera Arms CQR
Пистолетная рукоятка - приклад Hera Arms CQR
Дульный тормоз-компенсатор Vendetta precision VP-09
Он уменьшает отдачу и выглядит довольно брутально.
Новый продавец "Механик"
Гений, затворник, любитель оружия и высоких технологий.
По моему мнению, данный торговец будет продавать исключительно модификации на всевозможные виды оружия и даже что-то совсем необычное.
Новые задания у торговца Терапевта
На данный момент неизвестно какие именно задания появятся.
Карты Санатория “Лазурный берег” и локации Берег
Пистолет Глок 17 Ген 3 9x19 в базовой комплектации и 30 модов к нему
Будет исправлено
- Визуальные артефакты, возникавшие при переключении режимов кратности на определенных оптических прицелах.
- В страховке теперь отображается корректное время до получения, если оно превышает 24 часа.
- Исправлены ошибки с получением лояльности на экране торговли и корректным ее отображением.
- Теперь панель быстрого доступа корректно отображается в рейде с параметром "Всегда показывать элементы интерфейса".
- Кнопки "Завершить" и "ОК" больше не дублируются.
- В окне разделения стэка теперь отображается полное количество стэка (раньше обрезалось до 4 символов).
- Время высадки на локацию увеличено до 20 секунд.
- При переносе из письма, деньги теперь перемещаются в схрон через CTRL+CLICK.
- На экране лобби ваши друзья теперь отображаются сразу под вашим ником.
- На экране передачи предметов теперь можно открывать контейнеры, разгрузки, рюкзаки и т.д.
- Количество смертей и убийств в статистике больше не дублируется.
Будет изменено
- ALT+клик теперь устанавливает экипировку в свободный слот персонажа.
- Изменен приоритет перемещения предметов.
- По CTRL+CLICK теперь любой магазин переносится сразу в разгрузку.
- Любой предмет через торговлю или модификацию оружия будет перебрасываться в схрон персонажа.
- Персонаж может прыгать с переломами ног или ногами с 0 hp, при приземлении получает урон.
- Теперь нельзя задерживать дыхание без прицеливания.
- Изменена зависимость восстановления и количества стамины в зависимости от количества энергии персонажа. При 0 энергии стамина восстанавливается медленнее, тратится быстрее.
На данный момент это предварительные данные о том что будет изменено или добавлено, но к моменту выхода патча список может быть дополнен.