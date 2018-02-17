Какие нововведения нас ждут с последующем обновлением Escape from Tarkov

2018-02-17, Автор - Нияз Дусталев; [139]
Доброго времени суток, хотелось бы поделиться некоторой информацией и тем, что нас ожидает в патче 0.7.4 - Escape from Tarkov, который должен будет появится уже в ближайшем будущем.
Начнем с того, что посмотрим на новые модификации, которые будут добавлены в следующем патче.

Шлем 6Б47

Обеспечивает возможность использования штатных средств связи, крепление приборного оснащения и сочетается со средствами защиты органов слуха, зрения, дыхания.

Ночной прицел НСПУ-М

НСПУМ (от Ночной Стрелковый Прицел Унифицированный Модернизированный)— советский бесподсветный ночной оптический прицел, созданный для повышения эффективности стрельбы при естественной ночной освещенности из:
Автоматов семейства АК серии Н
Снайперских винтовок ВСС и СВД серии Н и др.

Переходник на трубу Ротор 43 дл АС Вал

Адаптер позволяет установку трубы 6-позиционного телескопического приклада от M4/M16 (GLR-16, Magpul CTR)

Тактический фонарь Surefire XC1

Самый маленький и легкий пистолетный фонарь.
Специально разработан для оснащения компактных пистолетов имеющих подствольные планки Picatinny Rail.
В нем использован не убиваемый светодиод высокой производительности.

Тактический блок фонарь и ЛЦУ Glock Tactical GL21

Glock GTL 21 – тактический подствольный модуль, включающий в себя два устройства: ксеноновый фонарь и лазерный целеуказатель.

Тактическая рукоятка Hera Arms CQR

Пистолетная рукоятка - приклад Hera Arms CQR

Дульный тормоз-компенсатор Vendetta precision VP-09

Он уменьшает отдачу и выглядит довольно брутально.

Новый продавец "Механик"

Гений, затворник, любитель оружия и высоких технологий.
По моему мнению, данный торговец будет продавать исключительно модификации на всевозможные виды оружия и даже что-то совсем необычное.

Новые задания у торговца Терапевта

На данный момент неизвестно какие именно задания появятся.

Карты Санатория “Лазурный берег” и локации Берег

Пистолет Глок 17 Ген 3 9x19 в базовой комплектации и 30 модов к нему

Будет исправлено

  • Визуальные артефакты, возникавшие при переключении режимов кратности на определенных оптических прицелах.

  • В страховке теперь отображается корректное время до получения, если оно превышает 24 часа.

  • Исправлены ошибки с получением лояльности на экране торговли и корректным ее отображением.

  • Теперь панель быстрого доступа корректно отображается в рейде с параметром "Всегда показывать элементы интерфейса".

  • Кнопки "Завершить" и "ОК" больше не дублируются.

  • В окне разделения стэка теперь отображается полное количество стэка (раньше обрезалось до 4 символов).

  • Время высадки на локацию увеличено до 20 секунд.

  • При переносе из письма, деньги теперь перемещаются в схрон через CTRL+CLICK.

  • На экране лобби ваши друзья теперь отображаются сразу под вашим ником.

  • На экране передачи предметов теперь можно открывать контейнеры, разгрузки, рюкзаки и т.д.

  • Количество смертей и убийств в статистике больше не дублируется.

Будет изменено

  • ALT+клик теперь устанавливает экипировку в свободный слот персонажа.

  • Изменен приоритет перемещения предметов.

  • По CTRL+CLICK теперь любой магазин переносится сразу в разгрузку.

  • Любой предмет через торговлю или модификацию оружия будет перебрасываться в схрон персонажа.

  • Персонаж может прыгать с переломами ног или ногами с 0 hp, при приземлении получает урон.

  • Теперь нельзя задерживать дыхание без прицеливания.

  • Изменена зависимость восстановления и количества стамины в зависимости от количества энергии персонажа. При 0 энергии стамина восстанавливается медленнее, тратится быстрее.


На данный момент это предварительные данные о том что будет изменено или добавлено, но к моменту выхода патча список может быть дополнен.

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